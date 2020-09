"Джаз уходящего лета" на крыше

Концертная программа будет длиться два часа.

В начале сентября на крыше Петербурга состоится концерт, посвященный прощанию с летом. В этот раз оно получилось действительно особенным, потому и проводить его надо запоминающимся образом. Участниками программы станут "Sweet Hot Jazz Band". Вечер своими рассказами в жанре джазового Stand Up украсит фронтмен группы Вова Чё Морале.



Посетители встретят заказ под аккомпанемент Луи Армстронга, "Go dowm Moses", "What a wonderful world" и другие джазовые хиты.

Место: Садовая улица, дом 4

Ограничение: 6+

Фото: vk.com/jazz_river_summer