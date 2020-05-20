"Альянс врачей" запустил онлайн-карту с проблемами российских медиков

На ней отмечают больницы, где врачи жалуются на условия работы.

Профсоюз "Альянс врачей" разработал интерактивную онлайн-карту, посвященную проблемам в системе российского здравоохранения в период пандемии коронавируса. Вступительное видео о проекте появилось на YouTube-канале организации.

Сейчас на карте уже начали отмечать больницы, откуда поступают жалобы о плохих условиях работы, недостатке средств индивидуальной защиты, выплатах и проблемах с тестированием на COVID-19. По словам главы профсоюза Анастасии Васильевой, данные о смертях врачей собирают из "Списка памяти", а жалобы на основной перечень недостатков по работе – из обращений в сам "Альянс".

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Видео: inspection.alyansvrachey.ru