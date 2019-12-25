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"Медиазона": в России от коронавирусной инфекции скончались 186 медиков
Сегодня, 16:04
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matveyvn

"Медиазона": в России от коронавирусной инфекции скончались 186 медиков

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Две трети смертей зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дагестане.

Издание "Медиазона" сообщает, что в России от коронавирусной инфекции скончались 186 медиков. Журналисты изучили мемориальный проект "Список памяти" с именами погибших медиков, который составляют врачи.

Достоверность цифр проверялась по следующим источникам: заявления чиновников, СМИ, оперативных штабов, общение с родственниками.

По состоянию на 18 мая в списке значилось 222 фамилии. Из них 19 медиков не работали с заражёнными COVID-19 напрямую.

Также "Медиазона" нашло ещё восемь смертей, не числившихся в проекте. Также журналисты добавили 13 новых погибших в республике Дагестан.

Две трети смертей зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дагестане.

В республике Дагестан власти фиксируют 40 смертей медиков, Подмосковье — 16, Петербург — 14. Власти столицы факты смерти врачей никак не комментируют.

Ранее в Москве за сутки скончались 71 человек с подтвержденным коронавирусом.

Теги: врачи, медиазона, смерти от коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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