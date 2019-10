"ADELE TRIBUTE SHOW" от Натали Блэк

Одно из самых популярных трибьют-шоу приедет в Петербург.

Знаменитое по всему миру трибьют-шоу на песни Адель приедет в Петербург 8 октября. Песни британской певицы исполнит Натали Блэк. Шоу существует с 2011 года, и в 2016 и 2017 было признано лучшим в Великобритании.

Натали Блэк едва ли можно отличить от самой Адель: зрители замечают внешнее сходство вокалисток, а также манеру исполнения. В клубе "Космонавт" прозвучат хиты, известные по всему миру, а также ставшие саундтреками, - "Hello", "Rolling in the deep", "Set fire to the rain"," When we were young", "Someone like you", "Skyfall" . На концертной площадке песни исполнят впервые.

Место: клуб "Космонавт" (Бронницкая ул., 24)

Цена: от 1800

Возрастное ограничение: 6+

Фото: предоставлено организаторами