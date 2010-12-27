Футболист-националист Зозуля скатился в "Альбасете" из Сегунды

Украинский футболист Роман Зозуля продолжает не самое удачное путешествие по клубам Европы.

Испанский "Альбасете" официально объявил о подписании игрока сборной Украины Романа Зозули. Эта информация появилась в Twitter-аккаунте клуба, выступающего в Сегунде - втором по силе дивизионе Чемпионата Испании. До этого права на украинского форварда принадлежали более известным испанским клубам: "Бетису" и "Райо Валекано". Правда, в этих командах спортсмне долго не задержался. В частности, местные болельщики критиковали его из-за резких националистических взглядов. Так, мы даже писали, что Появилось фото акции фанатов "Баварии" против украинского футболиста Зозули.

Трансфер украинского игрока точно можно назвать проигрышным для него самого. В данный момент "Альбасете" находится на одном из последних мест в Сегунде и вполне может вылететь в низший дивизион "Терсеру".

Впрочем, это не помешало администрации "Альбасете" пафосно представить украинского игрока: в Twitter клуба его представили как участника Чемпионата Европы по футболу и финалиста "Лиги Европы".

Фото: AlbaceteBPSAD, Twitter