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Появилось жуткое видео массовой аварии в США: более 70 машин, 7 погибших, десятки пострадавших

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В сети появилось видео с камеры наблюдения на одной из трасс в Айове США. На опубликованном видео машины одна за другой влетают друг в друга на большой скорости.

Накануне, 7 февраля, в штате Айова США произошла массовая авария, в которой пострадали более 70 автомобилей.

В сети появилось видео самой аварии, которая записала камера наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что на широкой трассе очищена только одна полоса. Идет снег. Очевидцы аварии сообщили, что был жуткий гололед и плохая видимость. Меньше чем за 15 минут на этом участке дороги столкнулись более 70 машин. Некоторые машины просто не успевали затормозить и врезались в другие автомобили на большой скорости. Кому-то удавалось все-таки притормозить, но все же не удавалось уйти от столкновения позднее. Кому-то посчастливилось выехать в кювет и избежать более серьезных последствий. 

Сообщается, что в этой аварии погибло 7 человек, среди них есть несовершеннолетние. Десятки человек получили травмы различной тяжести. На дороге скопилась многокилометровый затор.

Видео: Iowa Department of Transportation

 

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Мировые новости

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