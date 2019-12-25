Жители Васильевского острова пожаловались на неприятный запах

В экстренные службы поступает масса заявок.

Жители Васильевского острова сообщили о неприятном запахе. Некоторые пишут о запахе газа, другие ― о мусоре. Об этом местные жители рассказали в группе "ВКонтакте" "Живем на Васильевском" вечером 8 апреля.

По словам горожан, они почувствовали запах около 20:30. Он распространился по улице Кораблестроителей, Мичманской, Шефнера, Наличной, Капитанской и других. Петербуржцы стали обращаться в МЧС, но, судя по комментариям, источник и причину произошедшего им не назвали. Местным жителям посоветовали закрыть окна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что врачи не смогли спасти захлебнувшегося у дамбы рыбака.

Фото: Защитим остров Васильевский / ВКонтакте