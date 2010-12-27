Жителей Выборга просят не пугаться изменений в квитанциях по ЖКХ

Изменится только формальная составляющая.

С этого мая в дома жителей Выборгского района начнут приходить новые квитанции на оплату услуг ЖКХ. Как стало известно Piter.TV, в платежных документах изменятся номера лицевых счетов. Это стало следствием решения АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" об унифицировании коммунальных квитков в регионе. Новый формат поможет коммунальщикам упорядочить и упростить процедуру работы с информацией о финансовых поступлениях.

Администрация Выборгского района и представители ЕИРЦ обращаются к населению с просьбой не страшиться этих перемен. Эксперты уверяют: изменится только формальная сторона вопроса. Речь не идет о новых тарифах на ЖКХ или какой-то другой масштабной реформе.

Изменение лицевых счетов не повлияет на поступление и распределение денежных средств за произведенные жилищно-коммунальные услуги.Абоненты, оплачивающие услуги ЖКХ посредством услуги "Автоплатеж" ПАО Сбербанк, получат СМС-оповещение от банка о смене лицевого счета и необходимости подтвердить данную смену лицевого счета (номер нового лицевого счета указан в квитанции за май 2018 г.) В случае сомнения, нужно отключить "Автоплатеж" и подключить его снова через личный кабинет или терминал Сбербанка. информация с официального сайта Администрации Выборгского района

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема платежей и через интернет-сервисы. Подобные перемены, к слову, коснулись и других районов Ленобласти.

Фото: Piter.TV