Избранный президент Украины Зеленский еще раз извинился перед Кадыровым

В его передаче "ЧистоNews" были показаны кадры с плачущим главой Чечни. Зеленскому рассказали, что это оскорбило религиозные чувства мусульман.

В интервью Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина" избранный президент Украины Владимир Зеленский еще раз извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Он принес свои извинения не за собственные шутки, а за подборку в его передаче "ЧистоNews", где были показаны кадры с плачущим главой Чечни. Зеленскому рассказали, что это оскорбило религиозные чувства мусульман.

Со слов самого Зеленского, ему позвонили и спросили, что он вообще думает по этому поводу. Для высказывания своего мнения избранному президенту пришлось пересмотреть эту передачу.

Религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо. Перед всем мусульманским миром я за них — потому что наши ребята могут не знать что-то — хочу попросить прощения. Владимир Зеленский

Ранее Владимир Зеленский сказал, что у России не получится соблазнить украинцев паспортами.

Видео: z.a_kadyrov_95/ Instagram; zelenskiy_official/ Instagram