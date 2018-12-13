Зеленский пока не собирается распускать Верховную Раду Украины

Причиной президент назвал отсутствие полномочий до инаугурации.

Владимир Зеленский пока не планирует распускать Верховную Раду Украины. Об этом он заявил журналистам 4 мая после встречи со спикером Рады Андреем Парубием.

Новый президент Украины пояснил, что пока у него нет полномочий, принимать такие решения. О всех последующих действиях Зеленский пообещал рассказать журналистам после инаугурации. Ранее выступил с предложением провести торжественную присягу 19 мая.

Парламент примет окончательное решение 14 мая. Ранее Piter.tv писал, что избранный президент Украины Зеленский еще раз извинился перед Кадыровым.

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