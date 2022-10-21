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Завершился ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения

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Регулярное движение трамваев возобновится уже завтра, 18 августа. 

На проспекте Просвещения завершился ремонт трамвайных путей. Речь идет об участке от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, включая узел №70. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Общая протяженность обновленных путей составила 4,9 километра одиночного пути. Специалисты уложили новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности. Благодаря алюмотермитной сварке будет снижен шум во время движения состава. Технология позволяет сделать  путь  более плавным, а ход трамвая бесшумным. 

В рамках контракта подрядчик выполняет работы по благоустройству.  Регулярное движение трамваев возобновится уже завтра, 18 августа. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ко 2 сентября могут завершить ремонт Володарского моста.

Видео: Telegram / Дороги и мосты Петербурга

Теги: проспект просвещения, ремонт трамвайных путей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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