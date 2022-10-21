Завершился ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения

Регулярное движение трамваев возобновится уже завтра, 18 августа.

На проспекте Просвещения завершился ремонт трамвайных путей. Речь идет об участке от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, включая узел №70. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Общая протяженность обновленных путей составила 4,9 километра одиночного пути. Специалисты уложили новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности. Благодаря алюмотермитной сварке будет снижен шум во время движения состава. Технология позволяет сделать путь более плавным, а ход трамвая бесшумным.

В рамках контракта подрядчик выполняет работы по благоустройству. Регулярное движение трамваев возобновится уже завтра, 18 августа.

Ранее мы писали, что в Петербурге ко 2 сентября могут завершить ремонт Володарского моста.

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