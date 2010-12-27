Заправки Neste в Петербурге "едят" банковские карты клиентов, компания не торопится возвращать их людям

История о том, как ошибка аппарата и проблемы с менеджментом лишили автолюбителя банковской карты и доступа к своим же деньгам.

Заправка-автомат компании Neste на неделю оставила петербуржца без банковской карты и доступа к денежным средствам. Об этом в письме в редакцию Piter.TV сообщил автолюбитель по имени Илья. Мужчина уверил журналистов, что сотрудники сети АЗС не сделали ничего для того, чтобы решить его проблему.

Постоянный клиент сети АЗС Neste поделился с нами неприятной историей. В эту субботу, 14 апреля, наш собеседник заправил автомобиль на заправке-автомате по адресу: наб. Обводного канала, 118 к 8. Во время оплаты автоматизированная система "зажевала" банковскую карточку клиента. Автолюбитель понадеялся на оперативное решение проблемы и начал обзванивать все "горячие номера" компании Neste. Сначала ему предложили подождать 30 минут: якобы в таких случаях автомат может сам отдать карточку. Клиент ждал этого около часа, но чуда не произошло. В ответ на повторный звонок операторы Neste "в крайне недружелюбной форме" предложили Илье подъехать на Обводный канал через сутки к 10 утра. По плану, в этот день банковскую карту должен был извлечь из аппарата и передать ему заместитель директора заправочной станции. Клиент отказался от этого варианта, так как все воскресенье он планировал провести за пределами Санкт-Петербурга.

История продолжилась в понедельник, 16 апреля. Клиенту пришлось вновь вызванивать сотрудников Neste, ответственных за заправку на Обводном. На звонок ответил начальник заправки Алексей. Он без особого энтузиазма предложили водителю приехать за картой в их офис, но только в рабочее время. Либо заблокировать карту, "а я ее разрежу ножницами". Петербуржец признался, что не сможет этого сделать из-за командировочного характера работы и ненормированного трудового дня. В ответ на это представитель администрации Neste (региональный менеджер Александр) растерялся и заявил, что их сотрудникам нужно подумать над альтернативными способами доставки карты.

Они заявили, что им нужно подумать. И что до следующей недели решение вопроса вряд ли будет найдено. То есть, карту я не получу. А там почти все мои деньги, и я остался без возможности что-либо оплачивать и покупать. При этом в Neste со мной общаются совсем невежливо и недружелюбно. А я предлагал какие-то альтернативные варианты - передать кому-то из моих друзей или родных в черте Петербурга, что-то придумать еще. Но сейчас придется ждать неделю расстроенный автолюбитель Илья

Отметим, что это не первый случай, когда автоматическая система оплаты Neste "съедает" карту клиента. В Сети можно найти другие отзывы о похожих ситуациях. При этом, как мы видим из конкретного случая, у компании отсутствует проработанная система оперативного возврата банковских карт огорченным владельцам.

В ближайшее время Piter.TV надеется получить комментарий от сети АЗС Neste по данному вопросе.

Фото: Neste Россия, vk.com