За выходные с обочин Выборгского района и Ленобласти вывезено около 1000 кубических метров мусора

Больше всего мусора вывезли из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов. "Лидерство" по количеству в общей массе бытовых отходов удерживают старые шины, остатки стройматериалов и пластиковая упаковка.

За выходные дни с обочин Выборгского района и Ленобласти вывезено около 1000 куб. м мусора, ликвидация незаконных свалок продолжается.

Основной акцент делается на магистралях, ведущих в сторону дачных и садоводческих массивов. Больше всего мусора вывезли из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов. "Лидерство" по количеству в общей массе бытовых отходов удерживают старые шины, остатки стройматериалов и пластиковая упаковка.

Распоряжением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области акция "Чистый километр" будет проводиться еженедельно силами районных дорожных служб. Старт "Чистому километру" дала большая уборка, проведенная коллективом комитета и ГКУ "Ленавтодор" в Кингисеппе в минувшие выходные дни. В мае дорожники традиционно выйдут на субботник вдоль дороги Жизни.

Вместе с очисткой трасс выполняются срочные ремонты асфальта. За субботу и воскресенье было отремонтировано почти 11 тысяч кв. м полотна.

Для получения обратной связи от автомобилистов, в том числе и по несанкционированным свалкам, на базе диспетчерской службы ГКУ "Ленавтодор" открыта телефонная горячая линия 8(812)251-42-84.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО