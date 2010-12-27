Более 2758 тонн пыли вывезли с улиц Петербурга за неделю

Дорожники и дворники за прошлую неделю вывезли почти три тонны загрязнений: мусора и пыли. На очистку ушли 19 тысяч кубометров воды.

С улиц Северной столицы за неделю убрали 200 тонн мусора. А пыли с дорог и тротуаров смели 2758 тонн пыли. Эти данные опубликовал Комитет по благоустройству. Речь идет о прошлой неделе: с 4 по 10 сентября.

За прошлые семь дней техника выходила на улицы около четырех тысяч раз. Дворники отработали почти семь тысяч смен.

Для очистки пешеходный и проезжий частей использовали воду. Всего ушло 19 тысяч кубометров воды. А с начала месяца около 30 тысяч кубометров.

В понедельник, 11 сентября, на улицу вышли 750 дворников. Им в помощь отправились 300 специальных автомобилей.