За минувшие сутки в Петербурге скончались 40 пациентов, болевших коронавирусом

Вылечиться смогли более 500 жителей города.

За последние 24 часа в Петербурге ушли из жизни 40 человек, у которых обнаружили COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 19 сентября.

Коэффициент распространения коронавируса в городе вновь превысил норму и составил 1,45. Отметим, что удовлетворительный показатель - единица. У 1 834 петербуржцев выявили инфекцию. Более 500 жителей смогли победить болезнь и получили справку о выписке.

Ранее на Piter.tv: больше половины петербуржцев считают, что коронавирус создан искусственно.

Фото: Piter.tv