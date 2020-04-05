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За минувшие сутки в Петербурге скончались 40 пациентов, болевших коронавирусом
Сегодня, 13:36
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За минувшие сутки в Петербурге скончались 40 пациентов, болевших коронавирусом

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Вылечиться смогли более 500 жителей города.

За последние 24 часа в Петербурге ушли из жизни 40 человек, у которых обнаружили COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 19 сентября.

Коэффициент распространения коронавируса в городе вновь превысил норму и составил 1,45. Отметим, что удовлетворительный показатель - единица. У 1 834 петербуржцев выявили инфекцию. Более 500 жителей смогли победить болезнь и получили справку о выписке. 

Ранее на Piter.tv: больше половины петербуржцев считают, что коронавирус создан искусственно.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ковидная статистика, летальные исходы, оперативный штаб
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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