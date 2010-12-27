Ярмарка вакансий объединила более 20 работодателей Выборгского района

Во Дворце культуры прошло традиционное мероприятие в сфере трудоустройства и занятости.

В Выборге продолжается комплексная работа по борьбе с безработицей и пропаганде трудоустройства. Накануне во Дворце культуры состоялась традиционная Ярмарка вакансий, организованная Центром занятости населения Ленобласти при поддержке администрации Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным Piter.TV, в мероприятии приняли участие два десятка предприятий. Работодатели рассказали о существующих вакансиях, акутальным требованиям к будущим специалистам и пообщались с возможными соискателями из числа безработных. По статистике в районе сейчас 260 официально безработных граждан. Всего же на бирже труда состоят 370 выборжан.

Цель нашего мероприятия - оказать содействие соискателям в трудоустройстве, а работодателям - в подборе необходимых работников директор Выборгского филиала Центра занятости населения Маргарита Финогенова.

Основные тенденции рынка труда в Выборге не меняются. На первом месте по востребованности остаются рабочие профессии, остро ощущается потребность в инженерах и техниках. Определенная нехватка сотрудников наблюдается в сфере здравоохранения.

Всего в 2019 году в Центр занятости обратились порядка 2000 соискателей, удалось трудоустроить - более 1500.

Фото: Piter.TV