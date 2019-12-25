Всего 22% коек свободны для пациентов в ковидных стационарах Петербурга

Лечение в больницах проходят 4,2 тыс. петербуржцев, переносящих инфекцию в тяжелой форме.

Стало известно, что в Петербурге 78% коечного фонда для пациентов с COVID-19 занято. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 19 сентября.

В стационарах проходят лечение 4 215 жителей города. За минувшие сутки в больницы поступило 257 петербуржцев с коронавирусом. Еще 238 человек получили справку о выписке. В реанимации находятся более 400 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 156 пациентов.

Коэффициент распространения ковида в Петербурге превысил норму и составил 1,45. Отметим, что удовлетворительный показатель - единица.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 1,8 тыс. жителей Петербурга заразились коронавирусом.

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