Еще 1,8 тыс. жителей Петербурга заразились коронавирусом

Вылечиться смогли более 500 человек.

За минувшие сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 1 834 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 19 сентября.

Всего в России за этот же период времени вирус обнаружили у 20 174 человек. У 7,9% процентов зараженных не было симптомов болезни.

Антилидером по количеству новых случаев инфицирования остается Москва, где недуг выявили у 2 376 жителей. На втором месте - Петербург. Третью позицию занимает Подмосковье. В Ленобласти COVID-19 подхватили 206 человек.

Отметим, что за последние 24 часа более 13 тыс. россиян победили болезнь. Из них 501 - жители Петербурга, 87 - пациенты из Ленобласти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в СПбГУ появился Центр изучения постковидного синдрома.

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