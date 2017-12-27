Все происшествия Петербурга за 24 января: фото и видео

Piter.tv подготовил подборку не самых приятных происшествий, которые случились 24 января.

24 января Санкт-Петербург насыщен разными происшествиями. ДТП, пожары, убийства и многое другое случилось за всего лишь за сутки в городе на Неве. Piter.tv публикует в этом материале не только новости о происшествии, но и фото/видео с места событий.

Обзор происшествий, случившихся за сутки:

1. На Пулковском шоссе нашли мертвую пенсионерку с раскроенным черепом. В Московском районе полицейские обнаружили мертвую пенсионерку с явными следами убийства. Известно, что женщина находилась в своей квартире по Пулковскому шоссе в доме номер 9 корпус 1.

2. Видео: На 2-ом Муринском проспекте горит квартира. В Выборгском районе произошел сильный пожар. Пожарные смогли потушить жилую квартиру на третьем этаже дома номер 31 по 2-ому Муринскому проспекту.

3. В Петербурге на КАД бензовоз потерял колеса и врезался в ограждение . В Санкт-Петербурге вечером 23 января, на внешнем кольце КАД в произошло ДТП с грузовым автомобилем. По словам свидетелей, водитель не смог справится с управлением. Около съезда на проспект Энгельса бензовоз потерял задние колеса, в результате чего врезался в ограждение.

4. В Ленобласти мать оставила младенца с трехлетней в запертой квартире и включенными конфорками плиты. 18 января молодая мать вышла из квартиры, где остались её годовалый сын и трехлетняя дочь. По возвращении, 21-летняя поняла, что дети заперли дверь изнутри. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, а позже замкетили, что маленькая девочка включила конфорки электроплиты, которые за время отсутствия матери раскалились добела.

5. В сети появилось видео массового ДТП на Мурманском шоссе. Один из участников аварии незадолго до нее решил перестроиться в левый ряд, не посмотрев в стекло заднего вида и не включив сигнала поворотника. Ехавшая по левому ряду машина почти успела среагировать, немного зацепив нарушителя. После того, как они медленно остановились, включив аварийные сигналы, другие автомобили начали выкорабкиваться из ситуации, чтобы перестроиться. В этот самый момент в них на полной скорости влетел пятый участник "елочки".

6. В Петербурге посадили Молоко за контрабанду кокаина . Звучит странно, но это правда. Осудили Станислава Молоко, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Сотрудники полиции нашли партию кокаина в письменном столе подозреваемого.

7. В Ленобласти неизвестные сожгли чужой BMW. Инцидент произошел в Лодейном Поле в прошлую среду. Двое неизвестных подошли к BMW и облили ее жидкостью из канистры. После одной спички иномарка вспыхнула, как факел, а злоумышленники быстро скрылись с места происшествия.

8. В Приморском районе сбили пешехода. Видео не для слабонервных. На перекрестке Богатырского проспекта и Серебристого бульвара кроссовер сбил человека.

Фото, видео: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pixabay