В Петербурге посадили Молоко за контрабанду кокаина

Городской суд Петербурга рассмотрел дело 20-летней давности о контрабанде наркотиков.

В Петербурге осудили Станислава Молоко, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Примечательно, что преступление было совершено 20 лет назад - в январе 1998 года.

Напомним, что партию кокаина оперативники обнаружили в письменном столе подозреваемого. В отношении хозяина товара возбудили два уголовных дела. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что Молоко с двумя подельниками занимались реализацией нелегальной продукции в Венесуэле. На имя одного из членов группировки на таможню Северной столицы поступил деревянный стол и четыре табуретки. В мебели нашли “схрон” с 9,4 килограммами наркотиков.

Злоумышленника задержали при выходе со склада. Преступник частично сознался в нарушении закона. Суд установил наказание в виде 8 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.