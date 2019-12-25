Врачи скорой испугались больного с температурой и жжением в груди? Странный случай на улице Михаила Дудина

Публикуем историю, с которой столкнулся наш корреспондент Денис Гончаров. Канал Piter.TV приводит отзыв Дениса о действиях врачей полностью.

На днях нам пришлось вызвать скорую помощь, потому что моей девушке стало нехорошо - появилась сильное жжение в районе сердца на почве невроза, который был вызван непростой ситуацией вокруг коронавируса.

Вызов был 28.03.2020 примерно в 03:46 по адресу Ул. Михаила Дудина 23к1, 69.

С момента вызова докторов мы прождали час. Отнеслись к этому с максимальным пониманием, потому что врачи могут быть очень загружены. Но то, что произошло дальше - никак не укладывается в голове.

Приехавшие доктора сразу пошли в грязной обуви по квартире, проигнорировав необходимость надеть бахилы. Руки перед осмотром никто не помыл. С первых минут общения посыпалось хамство и очень непрофессиональное поведение. Была фраза: "Че, настолько болит, что вы скорую вызвали?". Это, мягко говоря, сбило с толку. Мы вроде врачей вызывали, а не гопников.

На фото - Денис и Юлия

Далее, во время осмотра девушки, медики в грубой форме попросили нас выйти из комнаты: "Вы можете уже выйти и не мешать нам?". Измерив температуру - они увидели 37.6 (невроз вызывает такую реакцию). Видимо, испугавшись этого, они очень быстро свернулись и ушли, не дав даже никакого успокоительного. Лишь сказали: "Вызовите врача". Встал вопрос: "А кто вы тогда такие?".

Перед уходом, абсолютно непонятно зачем, была сказана фраза о нашей кошке: "Фу, как пахнет". Что удивило абсолютно всех. Вызывали скорую, а получили какую-то клоунаду.

Удивительно, но врачи не смогли: 1) поставить диагноз 2) выдать какое-то медикаментозное лечение или советы по терапии

3) хоть как-нибудь объяснить случившееся с девушкой. Всей помощью по итогу был совет вызвать доктора. И несколько хамоватых, некрасивых выходок.

Такое отношение не оставило меня равнодушным, и я решил написать жалобу. Сами доктора не представились и не оставили никаких бумаг, по которым можно было бы узнать, кто приезжал. Люди-невидимки. Я позвонил по номеру 112 и, после нескольких переключений, меня связали с нужным номером. Когда я объяснил ситуацию, и попросил дать фамилии врачей и назвать больницу, которая в тот момент дежурила - мне ответили: "Мы не знаем ваши цели, никаких данных предоставлять не будем. Пишите обезличенную жалобу, не нужно никаких имен. Мы сами всех найдем и проведем проверку". Но куда писать, нам так и не сказали.

P.S. Изначально человек, который идет учиться медицине, в теории, искренне хочет помогать людям. Ему неоднократно будут говорить о низких зарплатах и в целом о бедственной ситуации в медицине, но, зачастую, это ещё сильнее подкрепляет упорство человека учиться в медицинском учреждении(мед. Колледж или университет), но по итогу реалии берут своё. Годы потрачены, романтизм пропадёт с первой зарплатой. И вот вроде уйти не можешь, да и работать в полную силу, как хотел до этого-тоже не получается. Поэтому ходят они озлобленные, грубые. Виноваты ли они? Спорный вопрос. Изначально виновата система, которая плодит таких людей. Накажут этих докторов - на их место придут другие.

Но раз сложилась такая ситуация - контроль за их работой - наша забота. Следите за тем, чтобы приезжающая врачебная бригада надевала бахилы, и настаивайте на этом. Требуйте выдать вам какое-то лекарство, в зависимости от причины вызова и, конечно, не позволяйте врачам хамить вам. Всегда спрашивайте фамилии тех, кто приехал.

Но самое главное - требуйте от правительства реформ в этой сфере. Не покупайтесь на популизм и обещания. Как писал Егор Летов: "Сладкие конфеты минутных послаблений нейтрализуют горечь несбывшихся надежд".