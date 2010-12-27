В Петербург доставили недоношенного ребенка из Краснодара

Национальная служба санитарной авиации помогла эвакуировать из Краснодара в Петербург недоношенного ребенка.

Национальная служба санитарной авиации помогла эвакуировать из Краснодара в Петербург недоношенного ребенка. Об этом пишет "Мойка 78".

Как сообщили в Национальной службе санитарной авиации, ребенок родился на 34-й неделе. Сейчас ему месяц и 3 недели.

У малыша обнаружили некротический энтероколит новорожденных, некроз нисходящей ободочной кишки, аппендикса, инфильтраты брюшной полости, острая кишечная непроходимость, нарушение ритма сердца, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (медикаментозная ремиссия).

Также врачи диагностировали у ребенка диагностировали церебральную ишемию, синдром угнетения и респираторный дистресс-синдром.

В Петербурге ребенка доставили в 1-ю городскую больницу.