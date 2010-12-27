В Купчино у петербурженки отобрали сумку с 300 тысячами рублей

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Грабителей разыскивают.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что в Купчино троек мужчин напали на петербурженку. Они отобрали у неё сумку с деньгами. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 декабря. женщина заявила правоохранителям, что её ограбили у дома № 5 по улице Белы Куна. Мужчины угрожали её предметом похожим на пистолет. Злоумышленники отобрали у петербурженки сумку, где было 300 тысяч рублей. После воришки скрылись на "Ладе".

Возбуждено уголовное дело. Грабителей разыскивают.

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Фото:pixabay