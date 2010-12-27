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В Петербург экстренно госпитализировали раненного солдата из Карелии
Сегодня, 12:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербург экстренно госпитализировали раненного солдата из Карелии

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Военнослужащий получил ранение из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

В субботу, 28 декабря, в Петербург экстренно госпитализировали раненного солдата из Карелии. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

Как оказалось, военнослужащий получил ранение из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Известно, что вначале молодого человека доставили в больницу им. Баранова в Петрозаводске, но позже его решили перевезти в Петербург. 

Врачи оценивают состояние солдата, как тяжелое. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге двое неизвестных на час похитили мужчину.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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