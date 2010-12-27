Военнослужащий получил ранение из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

В субботу, 28 декабря, в Петербург экстренно госпитализировали раненного солдата из Карелии. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

Как оказалось, военнослужащий получил ранение из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Известно, что вначале молодого человека доставили в больницу им. Баранова в Петрозаводске, но позже его решили перевезти в Петербург.

Врачи оценивают состояние солдата, как тяжелое.

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