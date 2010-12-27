В Петербурге двое неизвестных на час похитили мужчину

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что неизвестные на час похитили петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В минувшую пятницу, 27 декабря, в полицию обратилась петербурженка, которая рассказала правоохранителям о том, что у дома № 21, корпус 3 по бульвару Новаторов двое неизвестных похитили её мужа 1979 года рождения.

Полицейские оперативно отыскали пропавшего мужчину. Его нашли у дома № 26 по проспекту Народного Ополчения. Петербуржец рассказал о том, что к нему подошли двое неизвестных, которые затащили его в автомобиль. Злоумышленники потребовали вернуть денежные средства, переведённые на счет фирмы, учредителем и гендиректором которой ранее являлся потерпевший. В итоге мужчина отдал 8 тысяч и мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петергофе у общежития нашли тело студента СПбГУ.

Фото:pixabay