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В Петербурге двое неизвестных на час похитили мужчину
Сегодня, 12:19
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге двое неизвестных на час похитили мужчину

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По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что неизвестные на час похитили петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В минувшую пятницу, 27 декабря, в полицию обратилась петербурженка, которая рассказала правоохранителям о том, что у дома № 21, корпус 3 по бульвару Новаторов двое неизвестных похитили её мужа 1979 года рождения.

Полицейские оперативно отыскали пропавшего мужчину. Его нашли у дома № 26 по проспекту Народного Ополчения. Петербуржец рассказал о том, что к нему подошли двое неизвестных, которые затащили его в автомобиль. Злоумышленники потребовали вернуть денежные средства, переведённые на счет фирмы, учредителем и гендиректором которой ранее являлся потерпевший. В итоге мужчина отдал 8 тысяч и мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петергофе у общежития нашли тело студента СПбГУ.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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