Возложение цветов, праздничный бал и киношлягеры: Piter.TV покажет День Выборга в прямом эфире

В субботу, 17 августа, в разделе "Трансляции" интернет-телевидения Piter.TV можно будет проследить за празднованием Дня города и района в Выборге.

В субботу, 17 августа, в Выборге пройдет серия праздничных мероприятий, посвященных Дню города и района. Канал Piter.TV покажет часть концертной программы в прямом эфире. Следить за происходящим можно будет в разделе "Наши трансляции".

Мы выбрали три мероприятия разной направленности и формата. В 14.00 на Площади Выборгских Полков состоится торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город воинской славы". Жители города и туристы, представители общества и власти почтят память всех воинов, когда-либо сражавшихся за Выборгскую землю.

Здесь же, на Площади Выборгских полков в 15.00 пройдет уже традиционный Выборгский бал. Его организует Выборгское бальное общество. Гости мероприятия смогут освоить вальсы и польки, увидеть показательные выступления и мастер-классы от "Выборгского бального общества". Жителей и гостей города приглашают приходить на мероприятие в необычных костюмах: например, в исторических нарядах. Напомним, что ранее "Бал Победы" в костюмах 40-х годов собрал здесь же несколько сотен человек.

Ну а самой музыкальной и масштабной трансляцией в нашей программе станет концерт "Киношлягеры Андрея Петрова". В концерте у библиотеки Аалто примут участие дважды лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе (меццо-сопрано), финалистка телепроекта "Главная сцена" Анна Малышева (сопрано), лауреаты всероссийских конкурсов Дмитрий Ковзель (баритон, клавиши), Александр Богачев (клавиши), Дмитрий Семенищев (контрабас) и Петр Михеев (ударные).

Напомним, первый марафон прямых включений из Выборга Piter.TV провел 9 мая. Тогда мы показали Парад Победы, шествие "Бессмертный полк" и памятный концерт у Стелы воинской славы.

Видео: Piter.TV