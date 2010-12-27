Вор украл мобильные телефоны в ТЦ на Парнасе, спустившись с потолка

Сумма ущерба устанавливается.

Злоумышленник проник в подсобку магазина мобильных устройств в ТЦ "Мега Парнас". Вор спустился с потолка третьего этапа по веревочной лестнице, сумма ущерба пока неизвестна, сообщили в "78.ru".

Камеры видеонаблюдения на техническом этаже торгового центра зафиксировали неизвестного в 3:20 21 октября. При этом камеры и сигнализация в самом магазине были отключены. Мужчина был в белом халате и черной маске. На месте кражи остались отпечатки его пальцев и обуви.

На данный момент устанавливается перечень украденного и сумму ущерба.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проектировщика новой сцены МДТ в Петербурге признали потерпевшим по делу о хищениях.

Фото: pixabay.com