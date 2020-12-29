Володин заявил, что решение о продлении ДСНВ нельзя переоценить

По его словам, "мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение руководства России и США о продлении ДСНВ нельзя переоценить. Об этом он сказал на заседании Госдумы. Его слова приводит ТАСС.

Володин отметил, что "мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений". По его мнению, президент РФ Владимир Путин делал все для пролонгации документа.

Гонка вооружений - это отвлечение средств для обороны и безопасности. Хорошо то, что руководство Соединенных Штатов это поняло Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее стало известно, что соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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