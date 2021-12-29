По состоянию на 16:48 мск большинство подписчиков (57%) проголосовало за сохранение новогодних каникул в неизменном виде.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в Telegram о длительности новогодних каникул. Он размещен на официальной странице спикера.

Россиянам предложены три варианта ответа: "Пусть все останется как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года". По состоянию на 16:48 мск большинство подписчиков (57%) проголосовало за сохранение новогодних каникул в неизменном виде. Почти поровну россияне проголосовали за "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" (21%) и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года (22%).

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присоединить дни новогодних праздников к отпускам граждан. Он считает, что новогодние каникулы необходимо отменить из-за экстремального скачка смертности в праздники.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за снегопада.

Фото: Kremlin.ru