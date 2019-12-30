Его рассмотрят в Госдуме уже 21 января.

Вячеслав Володин назвал проект поправок к Конституции "историческим решением". Законодательная инициатива направлена на профильный комитет Госдумы. Он рассмотрит предложение уже 21 января 2020 года. Об этом сообщила "Российская газета". Спикер добавил, что чиновники считают важным максимально обсудить все идеи, внесенные президентом.

Они касаются серьезных очень вопросов...Многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов будут наполняться совершенно иным содержанием прокомментировал глава нижней палаты парламента

Изменения коснутся большого количества полномочий, связанных с гражданами страны. Путин хочет, чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством.

Ранее Piter.tv писал о том, что Loketski возложил цветы к своей новой работе про конституцию РФ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

