Володин: Зеленский фактически отказывается от Минских соглашений

По словам Володина, депутаты не могут просто наблюдать за ситуацией в ДНР и ЛНР. Их беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских соглашений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет об отказе от переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Украинская сторона должна решить два вопроса – местные выборы и политическое урегулирование. По мнению Володина, их нельзя решить без согласования с представителями народных республик.

Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы. Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Как отметил Володин, в Госдуме РФ неслучайно начались обсуждения признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Ежедневно там гибнут люди. По словам Володина, депутаты не могут на это просто смотреть. Их беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников.

Ранее мы сообщили, что Зеленский заявил о намерении в "любом формате" провести переговоры с Путиным.

Фото: duma.gov.ru