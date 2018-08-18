Военнослужащие из поселка Каменка показали свою технику на Дне города в Выборге

Посетители выставки смогли прикоснуться к вооружению, которое стоит на защите границ и интересов нашей Родины.

Военнослужащие из частей, дислоцированных в поселке Каменка поздравили Выборг с 725-летием. Традиционно, военные дали горожанам возможность поближе познакомиться с техникой, которая защищает нашу Родину.

Выборжане смогли подержать в руках образцы вооружения, которые используются специальными подразделениями Армии России. Кроме того, военные продемонстрировали современное оборудование, входящее в недавно принятый на вооружение комплект "Ратник".

Обязательной частью выставки вооружения стали боевые машины, уже не первый год приезжающие в Выборг. Особенно полюбили выставленные машины дети. А для взрослых граждан в течение всего дня работал пункт приема на контрактную службу.

Видео: группа "Интересный Выборг" для Piter.TV