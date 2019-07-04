Военный оркестр поздравил с 8 Марта 100-летнюю блокадницу

Концерт состоялся дома у защитницы Ленинграда.

Сегодня, 8 марта оркестр штаба Западного военного округа поздравил 100-летнюю защитницу блокадного Ленинграда Зою Трофимовну Зиновьеву с Международным женским днем.

Мини-концерт устроили дома у Зои Трофимовны. Блокаднице также вручили букет тюльпанов.

Оркестр исполнил мелодии песен "Эх, Ладога!", "В лесу прифронтовом", "Смуглянка", "Прощание славянки".

Зоя Трофимовна Зиновьева всю блокаду трудилась в осаждённом городе. Она награждена медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией".

Ранее мы сообщили, что исторический парк "Россия-моя история" в честь 8 Марта подарит женщинам бесплатный билет в экспозицию.

Фото: Pixabay