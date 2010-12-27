Во Всеволожском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся набок

Пострадавших нет.

Вечером 31 августа перед деревней Проба во Всеволожском районе произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По версии свидетелей, автомобиль "Шкода" на полной скорости ехал по встречной полосе, и водитель не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась набок.

Отмечается, что в автомобиле находился только водитель. "Скорая" приехала за ним через 15 минут.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе каршеринг врезался в легковушку и сбил пешехода.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"