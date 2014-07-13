На Димитрова иномарка сбила женщину с трехлетним ребенком на пешеходном переходе

В четверг, 2 ноября во Фрунзенском районе Петербурга женщина с трехлетним ребенком оказались под колесами иномарки.

В четверг, 2 ноября во Фрунзенском районе Петербурга иномарка сбила женщину с трехлетним ребенком. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



По информации ведомства, ДТП произошло в 17.50 недалеко от дома 31 на улице Димитрова. Водитель 1992 года рождения на регулируемом пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину с ребенком.



В результате ДТП женщина получила легкие травмы, ребенок же получил средний вред здоровью.



По факту произошедшего проводится проверка.