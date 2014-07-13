Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 20:07
0
TretyakovaS
196
Код вставки плеера

На Димитрова иномарка сбила женщину с трехлетним ребенком на пешеходном переходе

0
 
 

В четверг, 2 ноября во Фрунзенском районе Петербурга женщина с трехлетним ребенком оказались под колесами иномарки.

В четверг, 2 ноября во Фрунзенском районе Петербурга иномарка сбила женщину с трехлетним ребенком. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, ДТП произошло в 17.50 недалеко от дома 31 на улице Димитрова. Водитель 1992 года рождения на регулируемом пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину с ребенком.

В результате ДТП женщина получила легкие травмы, ребенок же получил средний вред здоровью.

По факту произошедшего проводится проверка.  

Все новости района
Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5