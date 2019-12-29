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Власти Петербурга попросили учителей не пускать школьников на акцию памяти Бориса Немцова
Сегодня, 10:34
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arteliseev

Власти Петербурга попросили учителей не пускать школьников на акцию памяти Бориса Немцова

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Марш памяти пройдёт 29 февраля.

Комитет по образованию Петербурга попросил руководителей школ провести профилактическую работу с учениками, чтобы те не участвовали в несанкционированных акциях 29 февраля. 

В письме, которое направили в школы, стоит пометка "СРОЧНО!". Известно, что просьба о проведении профилактической работы поступила от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко.

При этом не говорится напрямую о марше памяти Немцова: речь идёт лишь о возможных несогласованных акциях, от которых лучше уберечь подростков.

Акции памяти Бориса Немцова пройдут во многих городах России, в том числе в Москве. 

Напомним, что в Петербурге шествие согласовали с третьего раза.

Ранее мы сообщили, что власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова.

Фото: ВКонтакте

 

Теги: акция, борис немцов, митинг, немцов, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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