Власти Петербурга попросили учителей не пускать школьников на акцию памяти Бориса Немцова

Марш памяти пройдёт 29 февраля.

Комитет по образованию Петербурга попросил руководителей школ провести профилактическую работу с учениками, чтобы те не участвовали в несанкционированных акциях 29 февраля.

В письме, которое направили в школы, стоит пометка "СРОЧНО!". Известно, что просьба о проведении профилактической работы поступила от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко.

При этом не говорится напрямую о марше памяти Немцова: речь идёт лишь о возможных несогласованных акциях, от которых лучше уберечь подростков.

Акции памяти Бориса Немцова пройдут во многих городах России, в том числе в Москве.

Напомним, что в Петербурге шествие согласовали с третьего раза.

Ранее мы сообщили, что власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова.

Фото: ВКонтакте