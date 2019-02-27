Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова

Смольный не дал разрешения на проведения марша памяти Бориса Немцова в Петербурге. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице в Facebook.
Организаторы планировали провести шествие 29 февраля и предложили девять возможных маршрутов. По словам депутата, комитет по законности и правопорядку сослался на ремонтные работы.
"Особенно смешно про ремонт на пути от "Горьковской" до Марсова поля. Посылают в Удельный парк",
— написал Вишневский.
Организаторы марша намерены вести переговоры и требовать место в центре города.
Борис Немцов был российским политическим деятелем, был убит 27 февраля 2015 года в Москве.
Ранее в Сети появились фото застолья убийцы Немцова в колонии.
Фото: ВКонтакте / группа памяти Бориса Немцова
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