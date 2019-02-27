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Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова
Сегодня, 22:08
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nadezhda_sib

Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова

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Его собираются провести 29 февраля.

Смольный не дал разрешения на проведения марша памяти Бориса Немцова в Петербурге. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице в Facebook. 

Организаторы планировали провести шествие 29 февраля и предложили девять возможных маршрутов. По словам депутата, комитет по законности и правопорядку сослался на ремонтные работы.

"Особенно смешно про ремонт на пути от "Горьковской" до Марсова поля. Посылают в Удельный парк",

— написал Вишневский. 

Организаторы марша намерены вести переговоры и требовать место в центре города.

Борис Немцов был российским политическим деятелем, был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

Ранее в Сети появились фото застолья убийцы Немцова в колонии. 

Фото: ВКонтакте / группа памяти Бориса Немцова

Теги: марш немцова, немцов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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