Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова

Его собираются провести 29 февраля.

Смольный не дал разрешения на проведения марша памяти Бориса Немцова в Петербурге. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице в Facebook.

Организаторы планировали провести шествие 29 февраля и предложили девять возможных маршрутов. По словам депутата, комитет по законности и правопорядку сослался на ремонтные работы.

"Особенно смешно про ремонт на пути от "Горьковской" до Марсова поля. Посылают в Удельный парк", — написал Вишневский.

Организаторы марша намерены вести переговоры и требовать место в центре города.

Борис Немцов был российским политическим деятелем, был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

Ранее в Сети появились фото застолья убийцы Немцова в колонии.

Фото: ВКонтакте / группа памяти Бориса Немцова