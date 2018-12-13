Торжественная церемония состоялась в Верховной раде в 10 часов утра.

Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Торжественная церемония состоялась в Верховной раде в 10 часов утра. Событие посетили около 60 иностранных представителей. Об этом сообщает ТАСС.

Процедура инаугурации президента не расписана на законодательном уровне, однако торжественная церемония уже стала традицией. Это подтвердил и советник Зеленского Дмитрий Разумков, заявив, что инаугурация прошла "традиционно и без банкета".

Напомним, во втором туре выборов Зеленский набрал 73,2 % голосов. Во время инаугурации Зеленскому вручили символы власти — булаву, нагрудный знак и печать.

Ранее Зеленский заявил, что пока не собирается распускать Верховную Раду Украины.

Видео: YouTube / Зе!Президент