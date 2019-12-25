В Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел в честь 280-летния Гавриила Державина

В это же время в Новгороде будет проходить церемония открытия памятника государственному деятеелю.

В четверг, 14 июля, в Петербурге отмечают 280 лет со дня рождения государственного деятеля и поэта эпохи Просвещения Гавриила Романовича Державина. В честь праздника на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил председатель Комитета по культуре города на Неве Фёдор Болтин, в церемонии примут участие представители Министерства юстиции и общественные деятели.

Добавим, что выстрел прозвучит в прямом эфире: его будут наблюдать жители Новгорода, где в это же время будет проходить церемония открытия памятника Державину.

Ранее мы сообщили о том, что в честь Дня строителя в СКК "Ледовый дворец" состоится праздничный концерт.

Фото: Piter.TV