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В честь Дня строителя в СКК "Ледовый дворец" состоится праздничный концерт
Сегодня, 10:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В честь Дня строителя в СКК "Ледовый дворец" состоится праздничный концерт

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Для строителей споют российские эстрадные артисты: группа "Браво", группа Burito, Стас Пьеха, Василий Герелло, Карина Чепурнова, Григорий Чернецов.

В честь Дня строителя в СКК "Ледовый дворец" 10 августа состоится праздничный концерт. По информации "Союза строителей. Санкт-Петербурга" откроет мероприятие торжественная церемония вручения знаков отличия за трудовые достижения, кубков и призов за спортивные и творческие победы. 

Как уточнил портал "Строительный Петербург", после награждения состоится концерт. Для строителей споют российские эстрадные артисты: группа "Браво", группа Burito, Стас Пьеха, Василий Герелло, Карина Чепурнова, Григорий Чернецов.  

Также с сольными номерами на сцену выйдут два представителя строительной отрасли. Это победитель и обладатель Приза зрительских симпатий конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Их имена станут известны уже 6 июля по окончании конкурса. 

Фото: Союз строителей. Санкт-Петербург

Теги: день строителя, ледовый дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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