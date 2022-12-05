В честь Дня строителя в СКК "Ледовый дворец" состоится праздничный концерт

Для строителей споют российские эстрадные артисты: группа "Браво", группа Burito, Стас Пьеха, Василий Герелло, Карина Чепурнова, Григорий Чернецов.

В честь Дня строителя в СКК "Ледовый дворец" 10 августа состоится праздничный концерт. По информации "Союза строителей. Санкт-Петербурга" откроет мероприятие торжественная церемония вручения знаков отличия за трудовые достижения, кубков и призов за спортивные и творческие победы.

Как уточнил портал "Строительный Петербург", после награждения состоится концерт. Для строителей споют российские эстрадные артисты: группа "Браво", группа Burito, Стас Пьеха, Василий Герелло, Карина Чепурнова, Григорий Чернецов.

Также с сольными номерами на сцену выйдут два представителя строительной отрасли. Это победитель и обладатель Приза зрительских симпатий конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Их имена станут известны уже 6 июля по окончании конкурса.

Фото: Союз строителей. Санкт-Петербург