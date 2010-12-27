В субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 17-23 градусов.

Выходные в Петербурге будут прохладными. В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 17-23 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В субботу жителям и гостям Северной столицы стоит ждать небольшой дождь. В воскресенье будет немного теплее. Столбик термометра поднимется до плюс 23 градусов. Осадков при этом не ожидается.

В целом аномальная жара осталась позади. В начале следующей недели воздух в Петербурге не прогреется выше 24 градусов.

Ранее мы писали, что аналитики назвали Петербург самым лучшим городом для отдыха с отцом.

Фото: pixabay.com