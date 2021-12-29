Видео: в салоне сотовой связи на Московском проспекте мужчина вырвал покупатель украл у продавца телефон

Мужчина сделал вид, что фотографирует модель смартфона, а затем взял его и ушел.

Сегодня, 15 января, в Московском районе Петербурга у работника салона "МТС" украли телефон. По информации Piter.tv, инцидент произошел на Московском проспекте в доме № 195.

С камер видеонаблюдения, установленных в магазине, полицейские изъяли запись, на которой видно, что злоумышленником является мужчина в черной одежде. "Покупатель" надел капюшон и маску. Судя по кадрам, он сделал вид, что фотографирует модель телефона консультанта. Поймав нужный момент, хулиган схватил смартфон и ушел.

Пострадавший написал заявление в полицию. Известно, что вор похитил IPhone 12 стоимостью 69 тыс. рублей. Сотрудники полиции уже разыскивают воришку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировском районе дебошир разбил стекло в трамвае, пытаясь проникнуть в кабинку водителя.

Видео: Piter.tv