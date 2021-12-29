В Кировском районе дебошир разбил стекло в трамвае, пытаясь проникнуть в кабинку водителя

Хулигана задержали сотрудники Росгвардии. С ним попали в участок и двое пьяных приятелей.

Накануне, 14 января, стражи порядка поймали злоумышленника, который разбил стекло в кабинку водителя трамвая. Инцидент произошел в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу.

На перекрестке проспекта Стачек и Трамвайного проспекта пассажир начал хулиганить в трамвае № 36. С ним были и выпившие приятели. Водитель транспортного средства нажал на кнопку экстренной сигнализации, после чего по адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали злоумышленника и его друзей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что коменданта общежития университета "Военмех" подозревают в получении взяток.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области