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Коменданта общежития университета "Военмех" подозревают в получении взяток
Сегодня, 12:54
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Коменданта общежития университета "Военмех" подозревают в получении взяток

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По версии следствия, мужчина помогал с заселением за деньги. Общая сумма взятки составила более 400 тыс. рублей.

Коменданта общежития Военмеха Бориса Дзаги подозревают в получении взятки на сумму 473 тыс. рублей. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" сегодня, 15 января. 

По версии следователей, 65-летний подозреваемый в течение трех лет помогал студентам с заселением в комнаты. Правоохранители выявили, что дважды он получал средства от жильцов за оказание услуг. Так, общая сумма предполагаемой взятки составила более 400 тыс. рублей. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас комендант находится под домашним арестом. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 8 тыс. петербуржцев смогли получить зарплату за 2021 год.

Фото: Pexels

Теги: взятки, военмех, должностное лицо, общежитие
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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