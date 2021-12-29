Более 8 тыс. петербуржцев смогли получить зарплату за 2021 год

Сотрудникам "Метростроя" выплатили плату на сумму в 490 млн рублей.

Около 8 тыс. петербуржцам выплатили долги по зарплатам за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 15 января.

Общая сумма денежных средств, которые задержали работодатели, составила 900 миллионов рублей. По словам прокурора города Виктора Мельника, сотрудники ведомства рассмотрели более 150 тыс. жалоб.

Известно, что зарплату получили и сотрудники "Метростроя". Кроме того, прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателями. Им выплатили в общей сумме 250 млн рублей за исполненные госконтракты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в "Петроэлектросбыте" объяснили, почему у петербуржцев появилась задолженность за "добровольное страхование".

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