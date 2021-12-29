В "Петроэлектросбыте" объяснили, почему у петербуржцев появилась задолженность за "добровольное страхование"

Услуга стала активна в декабре.

Петербуржцы получили квитанции "Петроэлектросбыта" за декабрь с задолженностью за добровольное страхование имущества. В пресс-службе компании пояснили, что это техническая ошибка, сообщил "78.ru".

Ошибка появилась как в личном электронном кабинете, так и в бумажных квитанциях. При этом сумма Сумма, которая выводится в графе "К оплате", остается корректной. Поэтому коммунальные услуги уже можно оплачивать. В ближайшее время ошибку пообещали устранить.

Страховка является добровольной услугой и включается в оплату только по желанию собственника квартиры. Ее нужно самостоятельно продлевать каждый месяц. Стоимость услуги рассчитывается исходя из площади недвижимости.

Напомним, что с 1 июля 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут на 3,9%.

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / Жилищный комитет / Светлана Гринева