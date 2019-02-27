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Видео: в Выборгской школе №8 прошла акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

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В рамках мероприятия родителей сумели ознакомить с процессами сдачи Единого Государственного Экзамена.

Как известно, в Ленинградской области началась всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В Выборге также поддержали данную акцию. Прошла она в городской школе №8. 



В рамках мероприятия родителей сумели ознакомить с процессами сдачи Единого Государственного Экзамена. Именно данная задача являлась для организаторов проекта основной.

Родителям показали процедуру регистрации, пропуска в пункт проведения экзамена, написания экзаменационной работы по заданиям, аналогичным реальному ЕГЭ.

Участие в акции приняли родители учащихся 9,10 и 11 классов, представители СМИ, а также председатели комитета образования администрации МО "Выборгский район" Ольга Кавелис.

Видео: Piter.TV 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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