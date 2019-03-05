Видео: в Выборге состоялся первый старт серии "Tour De Vyborg" — лыжная гонка "VyborgSki"

Каждая из гонок прошла в свободном стиле.

В Выборге состоялся первый старт серии "Tour De Vyborg" — лыжная гонка "VyborgSki". На соревнованиях удалось побывать нашему корреспонденту и заснять все происходящее. Площадкой для проведения мероприятия стала лыжная база "Кировские дачи".

На соревнования зарегистрировалось 239 участников из Выборга, Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии. Преобладающая возрастная категория - молодёжь до 35 лет. Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему 58 лет.

Бодрость и силу духа участникам придавала теплая солнечная погода, а также толпы болельщиков, пришедших на столь значимое в спортивной жизни города событие, которое проходит в Выборге уже второй раз.

Это первый старт в этом году из серии стартов "Tour de Vyborg". Всего планируется четыре старта: лыжные гонки, полумарафон, который пройдёт в мае, плавание в июне и триатлон в августе. "VyborgSki" мы проводим второй раз, участников много, это радует. Алексей ОРЛОВ, глава комитета по молодежной политике Ленобласти и организатор "VyborgSki"

Каждый спортсмен по итогам гонки получил на память личный номер участника гонки, а также цифровой браслет для хронометража. На спортивном мероприятии также присутствовали выборгские волонтеры, осуществлявшие поддержку спортсменам.

На дистанциях и на финише стояли пункты питания. Каждый мог согреться ароматным чаем с печеньем или подкрепиться горячим супом. Гонки проходили в четырёх категориях. Дети могли принять участие на дистанции 5 или 10 км. Взрослые (от 18 лет и старше) бежали 30 км, 20 или 10 км. Все гонки проходили в свободном стиле.

Видео: Piter.TV