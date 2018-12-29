Видео: в Выборге прошли работы по утилизации пассажирского теплохода "Короленко"

В настоящее время ведутся работы по облегчению корпуса корабля.

В понедельник, 21 января, в Выборге прошли работы по утилизации ранее поднятого со дна бухты Большой Ковш двухпалубного пассажирского теплохода "Короленко". Напомним, операция по подъему и буксировке остова теплохода из центра Выборга к отмели острова "Твердыш" длилась на протяжении месяца.

В настоящее время ведутся работы по облегчению корпуса корабля. Следующим шагом станет помещение теплохода на берег, для дальнейшего демонтажа корпуса и окончательной утилизации останков корабля.

Отметим, в настоящее время работы ведутся сотрудниками фирмы "Столичные ресурсы" без привлечения подрядчиков. Как сообщил координатор проекта Андрей Егорский, останки судна обретут вторую жизнь: их переплавят на "Кировском" или же "Ижорском" заводах.

Ранее в Piter.TV: Видео: теплоход "Короленко" добрался до точки своей последней стоянки

Видео: Piter.TV