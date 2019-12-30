Видео: в Петербурге женщина переходила дорогу на "зеленый" и попала под машину

Состояние пешехода пока неизвестно.

Вечером 20 января петербурженка попала под колеса автомобиля на пересечении Большой Пушкарской улицы и Введенской. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Отметим, что женщина переходила в зоне регулируемого пешеходного перехода на "зеленый" свет, однако водитель при повороте не остановился. Пострадавшую отбросило на несколько метров.

Информация о состоянии женщины уточняется.

Также пешехода сбили на проспекте Энгельса, 30. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видео: Piter.TV