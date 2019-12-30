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Видео: в Петербурге женщина переходила дорогу на "зеленый" и попала под машину

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Состояние пешехода пока неизвестно.

Вечером 20 января петербурженка попала под колеса автомобиля на пересечении Большой Пушкарской улицы и Введенской. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Отметим, что женщина переходила в зоне регулируемого пешеходного перехода на "зеленый" свет, однако водитель при повороте не остановился. Пострадавшую отбросило на несколько метров. 

Информация о состоянии женщины уточняется. 

Также пешехода сбили на проспекте Энгельса, 30. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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